Unami propose plus de 300 thés différents à Uccle

Accueil, conseil et qualité sont les trois maîtres mots de la maison de thé Unami. Située au numéro 2 de la rue du Postillon, à Uccle, la boutique propose plus de 300 thés différents pour les novices tout comme pour les connaisseurs. De quoi ravir tous les amoureux de cette fameuse boisson aromatisée.

