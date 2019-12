Le parlement bruxellois adopte de nouvelles règles

Le parlement bruxellois a adopté vendredi plusieurs modifications de son règlement, permettant la reconnaissance du cdH comme groupe politique à partir de janvier prochain, et une modernisation du processus de fonctionnement de l’assemblée bruxelloise, désormais plus ouverte à la société civile.

Depuis les élections du 26 mai dernier, le cdH ne compte plus que six élus, soit moins que les 10 % du groupe linguistique francophone requis au parlement régional pour bénéficier du statut de groupe et des avantages politiques et matériels qui y sont liés (présidence de commission(s), bureaux, personnel…).