Deliveroo se lance dans le «à emporter» à Bruxelles

Dès aujourd'hui, les clients peuvent commander leurs repas, boissons et snacks via Deliveroo et les récupérer eux-mêmes au restaurant. L’entreprise se propose de jouer les intermédiaires entre le client et le restaurant, même si à terme, c’est encore le client qui va chercher sa commande.

L’avantage de cette nouvelle option de vente, à en croire Deliveroo, serait pour les clients d’avoir la possibilité d'économiser du temps d'attente et de l'argent. Cela leur offrirait également « une nouvelle façon de passer leur commande ».