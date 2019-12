Pour le MR, «pas de taxe sur les véhicules verts»

Françoise Schepmans (MR) demande qu’il n’y ait plus de taxes. - E.G

Les députées bruxelloises Françoise Schepmans et Anne-Charlotte d’Ursel (MR) demandent que le gouvernement de la Région bruxelloise pose un geste fort pour encourager l’usage des véhicules «propres» en supprimant les taxes de mise en circulation et de circulation pour les voitures roulant au «bioCNG» pour une période test en 2020. Ce gaz, produit à partir de déchets organiques, est une alternative crédible au diesel et à l’essence. Pour rappel, à partir du 1er janvier 2020, 47.000 voitures seront interdites d’accès à la «zone de basses émissions» (LEZ) à Bruxelles.