La Ville signe sa première charte de la participation citoyenne

La signature a eu lieu en présence des Bruxellois et des comités de quartier. Plus qu’un engagement, c’est la promesse d’une nouvelle méthode de travail participative avec les Bruxellois pour l’ensemble des projets menés par la ville. Des actions concrètes et un accompagnement sur-mesure sont proposés aux habitants et associations afin de plus et mieux les impliquer dans les prises de décisions de la ville.

Vendredi, Bruxellois et comités de quartier étaient accueillis dans la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville de Bruxelles pour la signature de la première Charte de la Participation citoyenne. Chacune des mesures de ce plan d’actions concret a été présentée et débattue avec les citoyens présents.