Une chasse au trésor chez Delhaize

Une centaine d’activistes du collectif «Flashmob Justice Sociale» ont organisé, samedi en début d’après-midi, une chasse au trésor géante dans le supermarché Delhaize d’Osseghem (Molenbeek-Saint-Jean) afin de «retrouver les 1,3 milliard d’euros non payés par l’entreprise au fisc belge en 2018». Par cette action, le collectif appelle à une justice fiscale qui permettrait de «contribuer au refinancement des services publics et d’assurer une transition écologique et sociale juste», indique-t-il par communiqué.

Déguisés en pirates, les manifestants ont redistribué aux clients les pièces d’or (en chocolat) retrouvées dans le magasin, en les informant sur le fait que Delhaize « ne contribue pas, à l’opposé des citoyens, au financement de nos services publics et du bien-être social de tous et toutes ».