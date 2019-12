«Les Sardines» à Bruxelles pour dénoncer le populisme

Un mois jour pour jour après la naissance du mouvement spontané des Sardines à Bologne (nord de l’Italie), un rassemblement est prévu ce samedi à 16h00 place de l’Albertine, au pied du Mont des Arts à Bruxelles, pour protester contre «la dérive populiste de la politique italienne et la propagation des idées souverainistes et racistes au niveau européen», peut-on lire sur la page Facebook dédié au mouvement en Belgique «6000 Sardine à Bruxelles – Il Belgio non si lega».

À Rome, une mobilisation nationale est par ailleurs attendue dont l’objectif est de rassembler plus de 100.000 personnes, soit autant que ne l’avaient fait Matteo Salvini et ses acolytes le 20 octobre dernier.