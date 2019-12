Les Olympiades du Développement Durable à Ixelles

Mardi 17 décembre aura lieu à Ixelles au sein de l'Institut St Boniface les Olympiades du Développement Durable.

L’objectif est de sensibiliser aux défis environnementaux via le jeu. Les thématiques seront la protection des animaux, des arbres et de l’eau, le réchauffement climatique, les énergies alternatives, le tri sélectif, le recyclage, le zéro-déchet, le compostage et la consommation responsable.