Environ 250 «Sardines» à Bruxelles contre le populisme en Italie

Environ 250 personnes se sont rassemblées samedi après-midi place de l’Albertine, au pied du Mont des Arts à Bruxelles, pour protester contre «la dérive populiste de la politique italienne et la propagation des idées souverainistes et racistes au niveau européen». La manifestation avait lieu un mois jour pour jour après la naissance du mouvement spontané des «Sardines», à Bologne (nord de l’Italie).

«Notre message est universel. Nous sommes solidaires, nous voulons aider notre prochain, nous sommes humains et l’humanité ne se marchande pas. Nous sommes inclusifs, nous croyons à l’intégration par la culture, nous sommes pacifistes, non-violents et féministes, car une société juste n’est pas possible sans égalité des sexes», ont résumé les manifestants.