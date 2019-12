Au croisement de la chaussée de Wavre et des boulevards Général Jacques et Louis Schmidt, une voiture s’est retrouvée sur les rails où passent les trams 7 et 25.

C’est à l’arrêt de la Stib Arsenal que les voyageurs ont pu assister à une scène peu banale dimanche soir. Une voiture s’est retrouvée sur les rails où transitent les trams 7 et 25. La scène a été repérée par le Bxl Blog, qui se demande, avec une certaine dose d’amusement, comment cela a-t-il pu se produire.