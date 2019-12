La circulation est plutôt fluide sur les routes wallonnes en ce début de semaine, hormis les ralentissements aux endroits habituels. Prudence, de la pluie est à prévoir durant la journée, les routes peuvent donc être glissantes. Voici votre Info trafic de ce lundi 16 décembre !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident sur la E40

Un accident entre deux voitures s’est produit, vers 07h45, sur la E40 à hauteur de la borne kilométrique 88.2 à Alleur, en direction de Bruxelles.

La bande de gauche est obstruée. La circulation est encore plus ralentie que d’habitude. Les files remontent jusqu’à Herstal.

► Les véhicules accidentés ont été enlevés. À 08h40, les files commencent à se résorber.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, le trafic est perturbé sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. À 08h, vous perdez 20 minutes entre Herstal et l’échangeur de Loncin en raison d’un accident survenu à hauteur d’Alleur (voir ci-dessus).

Dans l’autre sens, en venant de Hognoul ou de Grâce-Hollogne vers Barchon, c’est dans l’échangeur de Loncin que la circulation est ralentie, à 08h.

► À 09h30, la circulation était redevenue fluide dans les deux sens.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours également, le trafic est ralenti sur la E25 entre Tilff et Liège.

À 08h, on roule au pas entre Embourg et le tunnel de Cointe. Vous perdez 5 minutes entre Embourg et Chênée.

► À 09h30, la situation était redevenue fluide partout.

Route fermée à Seraing

La route de Rotheux, à Seraing est fermée à la circulation ce lundi matin, en raison de l’abattage des arbres.

PROVINCE DE NAMUR

Accident sur la E411

Un accident entre deux véhicules s’est produit vers 08h30 sur la E411 à hauteur d’Assesses, en direction de Bruxelles.

La bande de gauche est obstruée.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Accident sur la E411

Un accident s’est produit ce lundi matin, aux alentours de 05h45, à hauteur de Hondelange, en direction de Luxembourg.

La bande de gauche est obstruée. À 06h44, les files remontent jusqu’à Arlon et vous y perdez 20 minutes.

► Les véhicules accidentés sont à présent sur le côté. À 07h12, les files commençaient à se résorber.

Camion en panne sur la N4

Un camion est en panne, à 05h30, sur la Nationale 4, à hauteur de Champlon, en direction de Luxembourg.

Le véhicule se trouve sur la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite. La situation est dangereuse.

BRUXELLES ET BRABANTS

Ralentissements sur la E40

À 08h, ce lundi matin, la circulation est perturbée sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles. Le trafic était ralenti à partir de Heverlee, jusqu’à l’échangeur avec le Ring extérieur.

► À 09h30, il y a toujours des ralentissements entre Bertem et le Ring.

