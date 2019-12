La SAU désigne une équipe pour les espaces publics de Usquare

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a désigné une équipe multidisciplinaire franco-belge, pilotée par l’agence Anyoji Beltrando architectes urbanistes, pour assurer la conception et le suivi de la réalisation des 21.000 m2 d’espaces publics du site Usquare.brussels, dans le cadre de la reconversion de la caserne Fritz Toussaint, au coin du boulevard Général Jacques et de l’avenue de la Couronne à Ixelles.

L’agence Anyoji Beltrando (Paris, France) a constitué une équipe multidisciplinaire franco-belge dans laquelle elle s’est associée avec : Office of Landscape Morphology (paysagisme – Paris, France), Studiebureau Jouret BVBA (infrastructures, CSS – Saint-Nicolas, Belgique), MK Engineering (techniques spéciales et énergie – Bruxelles, Belgique), Agence ON (conception lumière – Paris, France)