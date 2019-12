Chaussée d’Ixelles: un livreur a une amende malgré une dérogation

La chaussée d’Ixelles est dorénavant piétonne, ce qui pose parfois problème aux livreurs. Ceux-ci ont droit à une dérogation de 7h à 11h s’ils la demandent préalablement sur Internet. Benoît, qui travaille au Théâtre La Toison d’Or, a eu une amende de 58 euros alors qu’il avait une dérogation.

Depuis que la chaussée d’Ixelles est devenue piétonne, il est de plus en plus difficile pour les livreurs de livrer leur colis et marchandises. Il est interdit d’y circuler. Mais les livreurs ont droit de demander une dérogation entre 7h et 11h chaque jour.