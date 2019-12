Coupe - Lorbek: «Nous avons les armes pour atteindre les demies»

Ce mercredi soir, l’Union espère bien, comme l’année dernière, créer la sensation en atteignant les demi-finales de la Coupe de Belgique. Après avoir sorti Verlaine et Westerlo, c’est au tour de Courtrai de se dresser sur sa route. Lors des deux matches précédents, Thomas Christiansen avait décidé de faire tourner son noyau. Si c’est à nouveau le cas, Nik Lorbek a de grandes chances d’être au coup d’envoi de la rencontre.

Il y a un an -pratiquement- jour pour jour (le 19 décembre 2018), l’Union écrivait une des plus belles pages de son histoire moderne en sortant en quarts de finale le grand Genk qui, quelques mois plus tard, allait célébrer le titre de champion de Belgique.