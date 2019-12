Schaerbeek; la 5e entité du pays qui taxe moins les revenus

Le budget 2020 dégage un surplus de 380.000€ et le boni cumulé s’élève à 1.700.000 €. Le pouvoir d’achat des travailleurs schaerbeekois va augmenter, indique la commune. Schaerbeek opère une véritable révolution fiscale. L’impôt sur le travail passe de 5,80 à 4,90%.

La commune devient ainsi la 5e entité de pays qui taxe le moins les revenus du travail. C’est le taux le plus bas de toute la Région bruxelloise. Il s’agit de la 5e diminution de cet impôt en 7 ans. Entre 2013 et 2020, l’additionnel communal a baissé de 28 %, soit 6,3 millions € rendus aux Schaerbeekois (baisse de 15,5 % entre 2019 et 2020, soit 3 millions rendus aux Schaerbeekois).