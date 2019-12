6 demandeurs d’emploi sur 10 sont prêts à partir à l’étranger

Au sud du sillon Sambre et Meuse : Très nuageux avec de la pluie, plus tard cette nuit, le temps deviendra plus sec. Le centre : Temps très nuageux avec temporairement encore quelques faibles pluies, ensuite un temps sec avec quelques éclaircies. la région côtière : Temps très nuageux et ensuite partiellement nuageux avec risque de quelques averses.

06h 7°C 14 km/h 08h 7°C 14 km/h 10h 6°C 14 km/h 12h 8°C 14 km/h 14h 9°C 14 km/h 16h 7°C 11 km/h 18h 5°C 15 km/h 20h 6°C 18 km/h 22h 7°C 22 km/h