Campagne contre le vol par ruse

Uccle a connu une recrudescence de vol avec ruse à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre. Une réalité qui a poussé Marion van Offelen (MR) à interroger le conseil de police d’Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem.

« Ces derniers temps, les Ucclois et Uccloises, surtout les plus âgés, ont le sentiment d’être moins en sécurité qu’auparavant, ayant été victimes de cambriolages, de vols par ruse, de vols de sacs à main ou ayant été alertés par leurs proches ou voisins de vols récents dans leurs quartiers. L’augmentation récente de cambriolages et de vols par ruse est préoccupante. »