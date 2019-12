De Brouckère: installation de l’auvent du parking pour vélos

Mercredi, le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (sp.a) a annoncé joyeusement la nouvelle sur son compte Twitter: «La touche finale ! L’auvent au-dessus de l’entrée du nouveau parking pour vélos sous la place De Brouckère se finalise».

Ce grand parking, inauguré en mars par le champion cycliste Eddy Merckx, offre 304 places de stationnement sécurisées et 222 places supplémentaires en accès libre. Le parking vélo De Brouckère est accessible durant les heures de fonctionnement du métro, et s'ajoute au grand parking vélo de la station Bourse qui, lui, est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux abonnés.