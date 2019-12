Emploi à l’aéroport: les Bruxellois jugés peu sûrs

Interrogé à ce sujet par la députée Hilde Sabbe (sp.a), le ministre régional Bernard Clerfayt (DéFI) l’a confirmé. «Effectivement, les entreprises, surtout du secteur de la logistique, situées sur le site de l’aéroport de Zaventem signalent depuis plusieurs mois que 50 à 75% des badges ‘aéroport permanent’ refusés proviennent de demandes pour des ouvriers domiciliés en région bruxelloise».

Et le ministre de l’Emploi précise. « Pour rappel, ces candidats ont le plus généralement transmis un certificat de bonne vie et mœurs vierge lors de l’introduction de leur candidature à un emploi vacant. » C’est pourquoi il ne comprend pas.