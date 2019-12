Siège du Conseil européen: le sp.a suspecte des fraudes sociales

Le sp.a et one.brussels s’attaquent aux infractions au droit du travail dans la construction du siège principal du Conseil européen à Bruxelles. Les eurodéputées Kathleen van Brempt (sp.a) et Agnes Jongerius (PvdA, le parti travailliste néerlandais) ont adressé une lettre à la présidence finlandaise du Conseil européen à la suite d’une information relayée par De Standaard et faisant état de l’exploitation des ouvriers dans la construction du bâtiment du Conseil.

Elles demandent au Conseil européen et à la Commission d’enquêter sur cette affaire ainsi qu’une adaptation de la législation européenne pour mieux lutter contre le dumping social, voire le supprimer.