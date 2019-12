Woluwe-st-Pierre: une fiscalité toujours inchangée en 2020

Le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a adopté ce mardi soir le budget 2020. Du budget ordinaire de 84,5 millions d’euros se dégage un solde positif d’un demi-million d’euros. Avec l’IPP (6%) et le PRI (2.200 centimes) inchangés depuis 2013, ce résultat témoigne « de la bonne gestion financière de notre majorité et de l’utilisation sérieuse, consciencieuse et intelligente des deniers publics à Woluwe-Saint-Pierr. », souligne Dominique Harmel, l’échevin du Budget et des Finances. « Nous avions pris l’engagement de ne pas augmenter la fiscalité sur nos habitants », précise pour sa part le bourgmestre Benoît Cerexhe (cdH).

« Cet engagement est respecté depuis la mise en place de notre majorité en 2012. Woluwe-Saint-Pierre reste la deuxième commune la moins taxée de la Région Bruxelloise. » Le fond de réserve communal se réapprovisionne de manière constante et a ainsi atteint quasiment son niveau de 2012, soit plus de 12,9 millions d’euros, contre 15,5 millions à l’époque.