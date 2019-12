Infrastructures sportives Bruxelles: aucun subside en 2019!

Lors d’une récente réunion, les échevins bruxellois des Sports l’ont constaté. Tous leurs projets de rénovation ici pour une piste d’athlétisme, là pour une piscine ou plus loin pour un terrain de mini-hockey sont bloqués. En cause? Malgré leurs demandes répétées, le ministre de tutelle Bernard Clerfayt bloque les subsides qui pourraient leur être alloués dans le cadre des plans triennaux qu’ils ont rentrés il y a plusieurs mois et qui ont été validés par l’administration. Comme le point n’est pas à l’ordre du jour du gouvernement de ce jeudi, ils craignent que l’octroi de subsides soit retardé de plusieurs mois, voire qu’ils soient perdus partiellement. «C’est la faute à Laanan», rétorque Bernard Clerfayt, «elle n’avait prévu aucun budget pour cela en 2019!»

