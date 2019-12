Anderlecht joue une grande partie de sa saison face à Bruges

Relégué à huit longueurs de Playoffs 1 de plus en plus hypothétiques, le Sporting mise beaucoup sur la Coupe de Belgique. Si l’adversaire brugeois est de taille, la formation bruxelloise a tout mis en oeuvre pour rallier le dernier carré d’une épreuve qu’il n’a plus remportée depuis 2008. Et surtout qui lui offrirait les poules de l’Europa League.