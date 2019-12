Dramatique fin de match pour l’Union qui a eu une occasion en or de prendre l’avantage à cinq minutes du terme via Tabekou mais qui, quelques instants après, s’est fait surprendre sur corner via Kagelmacher. L’Union sort de la Coupe avec les honneurs mais avec d’énormes regrets.

UNION SAINT-GILLOISE 0 COURTRAI 1 Le but : 88e Kagelmacher (0-1) Union : Kristiansen, Vega (35e El Banouhi), Kandouss, Perdichizzi, Kis, Lorbek, Teuma, Tabekou, Nielsen, Fixelles (87e Young), Ferber.