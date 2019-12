Des remous continuent de secouer l’athénée Andrée Thomas à Forest

Les arrêts de travail des professeurs pour revendiquer un changement de direction n’ont pas débouché sur des avancées dans les négociations et ont été quelque peu perturbés, selon les informations rapportées par les syndicats. Un groupe d’élèves a interpellé le conseil communal de Forest mardi soir sur la répression policière de leur action organisée au sein de l’école le 4 décembre pour protester contre l’insalubrité des locaux et les manquements dans la gestion administrative. Ils ont décidé de partir en grève mercredi matin, a indiqué ce mercredi l’association JOC (Jeunes organisés et combatifs).

Les élèves présents au conseil communal voulaient, selon leur communiqué relayé par les JOC, que le bourgmestre Stéphane Roberti reconnaisse la gravité des violences et leur assure que la force policière ne serait plus à l’avenir mobilisée dans une école. Ils ont décidé de partir en grève car ils ont estimé que reconnaître l’intervention problématique ne constituait pas une réponse suffisante.