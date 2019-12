Kis: «Nous avons touché la demie du bout des doigts»

Au coup de sifflet final, les joueurs saint-gillois étaient bien évidemment abattus après cette élimination frustrante face aux Courtraisiens en quarts de finale de la Coupe.

« Si Courtrai avait eu les plus belles occasions et méritait sa victoire, nous les aurions félicités et reconnu leur supériorité mais ici ce n’est pas le cas. C’est une défaite qui est dure à avaler et c’est une grosse déception. Nous avons touché les demi-finales du bout des doigts et c’est dommage », regrette Kevin Kis, le défenseur saint-gillois.