Ferber: «Deux équipes de D1A sur le terrain»

Titularisé à la pointe de l’attaque unioniste à la place de Sigurd Haugen, Roman Ferber n’aura pas su trouver le chemin des filets malgré une prestation convaincante.

« Je pense que nous pouvons rejouer ce match dix fois et nous ne le perdons pas. Malheureusement, nous n’avons pas été assez concrets devant le but au contraire de notre adversaire qui marque un bête but sur une phase arrêtée. C’est souvent ce qui se passe dans le football et nous ne méritions pas cela », confie l’attaquant saint-gillois, dépité.