Un accident sur la E40 provoque des ralentissements supplémentaires en direction de Bruxelles. La grève sur les chemins de fer d’aujourd’hui pourrait avoir des répercussions sur la circulation, si plus de personnes prennent leur voiture au lieu de prendre le train. Voici l’Info trafic de ce jeudi 19 décembre !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, à cause des travaux, la circulation est perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. À 09h10 ce jeudi matin, la circulation est ralentie à partir de Rocourt.

Dans l’autre sens, que vous veniez de Hognoul ou de Grâce-Hollogne, c’est à l’approche de l’échangeur de Loncin que ça coince. La circulation est toujours compliquée à 09h13 dans l’échangeur.

Ralentissements sur la E25

Les mêmes ralentissements que d’habitude commencent à se former à 07h30 sur la E25 entre Tilff et Liège. À 08h05, la circulation est fortement ralentie entre Embourg et Chênée.

► À 09h10, ça roule normalement entre Tilff et Liège.

Embouteillages sur la E25

En venant de Visé, on roule au pas sur la à hauteur de Jupille et ce jusqu’au pont Atlas (fermé pour les travaux du tram), à Bressoux. Vous perdez 15 minutes dans ces embouteillages.

PROVINCE DE NAMUR

Sanglier à Bouge

On signale un sanglier qui se promène près de la route, rue de Sardanson, à Bouge. Il aurait été aperçu vers 08h15 en face du funérarium Bodson.

Soyez prudents, la situation peut être dangereuse s’il est toujours présent. Apparemment, la police est prévenue.

Objet encombrant sur la N4

Un chevron se trouve sur la chaussée sur la Nationale 4 à hauteur de Sinsin en direction de Luxembourg.

Il se trouve sur la bande de droite. La situation est dangereuse.

► L’objet a été enlevé.

PROVINCE DU HAINAUT

Objet sur la N54

Un objet métallique se trouve en plein milieu de la chaussée sur la Nationale 54 à hauteur d’Anderlues, en direction de Charleroi, à 08h50.

L’objet se trouve entre les deux bandes de circulation. La situation est dangereuse.

► L’objet a été enlevé.

BRUXELLES ET BRABANTS

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation sur la E40 pour se rendre à Bruxelles est compliquée. Un accident à Bertem n’a pas arrangé les choses ce matin (voir plus bas). À 09h10, le trafic était ralenti depuis Bertem jusqu’à l’échangeur avec le Ring.

Véhicule en panne sur la E40

Un véhicule est en panne sur la E40 à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne en direction de Bruxelles.

Une bande est obstruée.

Accident sur le R0

Un accident s’est produit, peu avant 09h sur le Ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Beersel en direction de Halle.

La bande de droite est obstruée.

► La chaussée est libre, aux alentours de 09h20.

Accident sur la E19

Un accident s’est produit, peu avant 08h30, sur la E19 à hauteur de Niveles, en dierction de Bruxelles.

La bande d’arrêt d’urgence est obstruée.

► À 09h07, la chaussée est libre.

Accident sur le Ring de Bruxelles

Un accident s’est produit sur le Ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wemmel, en direction de Waterloo.

► La chaussée est libre à 07h20 mais les files remontent jusqu’à l’échangeur de Grand-Bigard.

Accident à Bertem

Un accident s’est produit vers 06h30 sur la E40 qui relie Liège à Bruxelles, au kilomètre 17, à hauteur de Bertem.

Cet accident provoque de gros embouteillages. La circulation est quasiment à l’arrêt jusqu’à Heverlee à 06h50. La circulation commence également à être perturbée sur la E314 en venant de Louvain.

► La chaussée est libre à 06h55.

