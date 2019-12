Les cartes professionnelles en forte hausse à Bruxelles

Un non-Européen qui veut travailler comme indépendant en Belgique doit d’abord obtenir une carte professionnelle ou carte de travail. La demande pour ce sésame est en forte demande depuis 3 ans, précise le ministre de l’Emploi Bernard Clerfayt. De 646 demandes en 2016, on passera à quelque 900 demandes pour cette année, soit une hausse de plus de 40%. Côté profil des demandeurs, les médecins arrivent devant les avocats et les architectes.

Si on est ressortissant non-européen et qu’on veut exercer une activité d’indépendant en tant que ressortissant non-européen, il faut détenir une carte professionnelle. Cette carte permet de s’inscrire à la Banque-carrefour des entreprises et elle est valable dans toute la Belgique.