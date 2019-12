Forest adopte une motion contre les violences faites aux femmes

Le conseil communal de Forest a adopté à l’unanimité la motion déposée par Isabelle Maduda (MR) visant à lutter contre les violences et discriminations à l’égard des femmes.

La motion prévoit notamment de faire interdire et sanctionner sur le territoire communal les expressions et représentations sexistes, d’accorder une attention particulière à la violence intrafamiliale, telle que les mariages forcés et mutilations génitales, ou encore de tendre à un système éducatif sensible à l’égalité de genre.