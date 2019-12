La bande qui a saccagé l’appartement de Michel Lelièvre s’exprime

Par Céline Arnould (et F. DE H.)

Mercredi, Michel Lelièvre, l’ex-complice de Marc Dutroux libéré sous conditions le 2 décembre dernier, a été agressé en pleine rue, par plusieurs individus, en face de son nouveau domicile, à Anderlecht. Nous avons rencontré une bande du quartier qui se vante d’avoir saccagé son appartement et qui se dit très fière de l’avoir fait fuir… Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour coups et blessures volontaires et pour dégradations.