Trois projets citoyens validés via Fluicity à Ganshoren

En octobre dernier, la commune de Ganshoren se lançait sur l’application mobile Fluicity. Il s’agit d’une plateforme de participation citoyenne qui favorise le dialogue entre citoyens et décideurs publics. Elle accompagne les acteurs du territoire dans leur volonté de mettre la participation au cœur de leur stratégie territoriale. Via cet outil, les citoyens s’informent sur les projets portés par leurs élus et participent facilement à l’élaboration des décisions publiques. De leurs côtés, les élus bénéficient d’informations supplémentaires pour toujours mieux connaître les besoins des habitants et proposer des solutions en phase avec leurs demandes.

Après deux mois d’utilisation le collège des bourgmestre et échevins de Ganshoren vient de valider trois projets qui ont reçu de nombreux votes positifs. Il s’agit de la création d’un poulailler collectif, de la volonté de fleurir les pieds des arbres dans les rues et de l’illumination à l’alimentation solaire des chemins longeant les rails. « Nous avons validé ces trois projets.