Budget 2020 à Woluwe-St-Lambert: les critiques de l’opposition

La majorité DéFI-cdH de Woluwe-Saint-Lambert a présenté son budget 2020 lors du conseil communal de jeudi. Et les critiques de l’opposition ne se sont pas faites attendre.

Pour le groupe MR+, ce budget réunit à la fois hausse de taxes, zones d’ombre budgétaires et manque de vision politique. « Si nous nous réjouissons que l’IPP reste un des plus bas de la région bruxelloise, on voit qu’il y a la volonté d’augmenter une série de taxes en ce qui concerne les bureaux, les chambres étudiantes, les emplacements de parking, les services administratifs, etc.