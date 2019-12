Kevin Lejeune: «Avoir l’étoile a été une explosion de bonheur»

Après le titre de «Découverte de l’année» au Gault et Millau fin 2018, Kevin Lejeune a obtenu sa première étoile au guide Michelin en novembre dernier. Il revient pour La Capitale sur son année 2019.

Kevin Lejeune est la nouvelle pépite de la gastronomie bruxelloise. En septembre 2018, il décide de voler de ses propres ailes et reprend le restaurant « La canne en ville » à Ixelles. « À un moment, on n’a plus envie d’être dans l’ombre de quelqu’un. Ici, ce fut un coup de cœur. En venant manger, je suis tombé sous le charme du restaurant.