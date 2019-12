Hutchinson (PS): «L’Europe a de beaux projets à Bruxelles»

Jeune septuagénaire, Alain Hutchinson (PS) est à la fois «jeune» retraité de la politique communale et toujours actif au niveau européen. A l’issue d’un mandat de 5 ans comme commissaire du gouvernement bruxellois à l'Europe et aux organisations internationales, il a récemment été prolongé à ce poste pour un minimum de deux ans. L’occasion de dresser un premier bilan de son action à ce poste qu’il a créé. Mais aussi d’évoquer une carrière politique à la fois longue et variée.

Quel bilan dressez-vous de ces cinq premières années comme « Monsieur Europe » du gouvernement bruxellois ?