Kensier: «La majorité ixelloise divise sa population»

Jeudi soir lors du débat sur le budget 2020, l’opposition Objectif XL, par la voix de son chef de groupe Geoffroy Kensier a fustigé les propos utilisés par majorité Ecolo-PS pour définir son budget 2020 qui prévoit une augmentation du précompte immobilier.

« Ixelles : un budget « Robin des bois » augmentation des impôts des plus riches pour aider les plus pauvres », tweet - supprimé depuis - de l’échevin Yves Rouyet (Ecolo). « Monter les gens les uns contre les autres, c’est inacceptable ! Ce genre de pratique et de déclaration est le business model de nombreux dirigeants populistes. Diviser au lieu de rassembler.