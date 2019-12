Saint-Josse: le violeur du home condamné à cinq ans de prison

Mostafa Z. un homme de 68 ans, a été condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour des attouchements et des viols sur quatre de ses copensionnaires d’une maison de repos de Saint-Josse-ten-Noode, entre 2017 et 2018. Ses victimes sont nées entre 1934 et 1954.

Mostafa Z, 68 ans, un pensionnaire en chaise roulante d’un home de Saint-Josse, a été poursuivi pour des faits de viols, d’attentats à la pudeur et de port d’armes par destination et menace. Malgré sa condition physique ténue, il a passé près d’un an en détention préventive. Il était juste connu par la justice pour des faits de détention de stupéfiants en 2008.