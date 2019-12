D1A: Anderlecht renoue avec la victoire face à Genk (2-0)

Ce succès permet aux Mauves d’engranger trois points importants dans la course aux Playoffs 1.

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé 2-0 ce dimanche face à Genk en clôture de la 20e journée de Pro League. Les Mauves, qui n’ont plus gagné depuis le 5 décembre et un succès à Mouscron, ont dominé leur adversaire direct dans la course aux Playoffs 1. Michel Vlap, titulaire, s’est offert un doublé (54e et 61e) face au champion au titre.