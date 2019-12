Suivez Anderlecht – Genk en direct dès 20h

Ce duel au Lotto Park oppose deux équipes mal embarquées dans la course aux Playoffs 1.

Le Sporting d’Anderlecht accueille ce dimanche Genk en clôture de la 20e journée de Pro League. Les Mauves, qui restent sur deux partages face à Charleroi et au Standard, n’ont plus gagné depuis le 5 décembre et leur succès à Mouscron, leur 5e victoire de la saison.