Dans l'est du pays : Ciel partiellement à très nuageux avec quelques averses localisées. Dans la région côtière : Temps restant sec et assez ensoleillé, avec parfois quelques passages nuageux. Sur la moitié ouest du pays : Temps restant (devenant) généralement sec avec alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses.

15h 9°C 16 km/h 17h 8°C 18 km/h 19h 7°C 17 km/h 21h 6°C 19 km/h