La deuxième tranche comme priorité pour l’Union SG en 2020

Samedi soir, à Roulers, l’Union Saint-Gilloise a, une nouvelle fois, perdu deux points, confirmant son manque de régularité et, surtout, d’efficacité dans le rectangle adverse.

« Il est vrai que nous avons affiché deux visages dans cette rencontre », admettait Ismael Kandouss, défenseur central de l’Union SG et auteur du but d’ouverture. « Nous avons eu du mal à trouver nos repères et, surtout, le match de Coupe en semaine avait laissé des traces.