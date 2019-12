Deux dealers de Vilvorde écopent de deux ans et 30 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné lundi deux jeunes hommes originaires de Vilvorde à des peines de prison de deux ans et trente mois. Les prévenus, âgés d’une vingtaine d’années, étaient poursuivis pour avoir revendu cocaïne et cannabis pendant un an et demi. Ils ont déjà été condamnés par le passé pour des faits de drogue.

L’enquête avait débuté au printemps 2017 lorsque la police de Vilvorde avait voulu contrôler un véhicule qui roulait à vive allure. Les deux occupants ont jeté des affaires par la fenêtre dans leur fuite avant de tenter de s’échapper à pied. L’un d’eux, B. A. a toutefois pu être interpellé et les objets jetés ont pu être retrouvés: des pacsons de cocaïne et un téléphone.