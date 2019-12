Salles d’étude pour les étudiants en blocus à Koekelberg

Si c’est les vacances pour les plus jeunes, les étudiants de l’enseignement supérieur sont en plein blocus. Jusqu’au 31 janvier, Koekelberg ouvre des salles d’étude à destination des jeunes de plus de 16 ans qui souhaitent réviser leurs examens dans un endroit calme et à proximité de chez eux.

Trois salles sont ainsi mises à disposition selon de larges plages horaire couvrant tous les jours de la semaine en ce compris les week-ends.