Quand la passion du vélo devient un travail complémentaire

Le centre et sud-est du pays : Ciel partiellement nuageux avec des averses (orageuses par endroit). Rafales jusqu'à 70 km/h sous une averse. Le nord et nord-ouest du pays : Ciel peu- à partiellement nuageux et temps généralement sec.

18h 10°C 18 km/h 20h 9°C 22 km/h 22h 8°C 16 km/h