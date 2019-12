Concours d’écriture de fiction à Ganshoren

Le service Prévention de la commune de Ganshoren organise, en partenariat avec la bibliothèque communale francophone, un concours d’écriture sur le thème «Certains clics peuvent être pire que des claques».

Le concours consiste en l’écriture d’une fiction et est ouvert à toute personne n’ayant jamais été éditée. Trois catégories sont mises en place : jusqu’à 12 ans, de 13 à 18 ans et de 19 ans et plus.