«My British car is beautiful !» jusqu’au 26 janvier

Austin, Lotus, TVR, Rolls, MG, Triumph, Bentley, McLaren, Jaguar, Land Rover, Mini et autres Aston Martin. Jusqu’au 26 janvier, le musée Autoworld accueille les plus belles voitures et motos historiques de Grande-Bretagne.

Une belle expo dans la tradition des biennales instaurées voici dix ans par sa nouvelle direction. Cela a commencé avec une expo consacrée aux cent ans de Bugatti, suivie des Belgian Racing Legends, puis Ferdinand Porsche, Italian Car Passion et American Dream Cars & Bikes.