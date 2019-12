La STIB va introduire le paiement sans contact

La Société bruxelloise de transports publics (STIB) introduira en avril ou mai prochain le paiement sans contact et augmentera dans le même temps le prix du ticket papier. L’information est confirmée par la STIB et la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Les autres tarifs ne subiront aucune modification.

C’est le site Bx1 qui avait d’abord donné l’information. Au printemps prochain, le voyageur pourra donc monter sans ticket dans un bus ou un tram et acheter un billet via un paiement sans contact ou avec une carte de crédit ou encore via une application de paiement. Les usagers du métro pourront aussi payer sans contact à l’entrée des stations.