Préavis de grève déposé pour les homes Simonis et Wiart à Jette

Le SETCa et la CNE ont déposé mardi, en front commun, un préavis de grève pour les maisons de repos Simonis et Wiart, situées à Jette. Il prendra cours sous la quinzaine et pour une période indéterminée.

Ce préavis de grève est lié à une saisie de la chambre de conciliation endéans les deux semaines. Les syndicats seront reçus par le président de la commission paritaire, en présence de la partie adverse si elle le souhaite. La grève pourra avoir cours à la suite de cette réunion. Un service minimum sera assuré.