Basket: les stats, ces détails qui comptent

Comme à chaque match du Brussels, Gaëtan Delsool (29 ans) et Damien Castelli (33) – coachs en jeunes à la Phoenix Talent Academy du club – seront fidèles au poste ce soir pour le Eloya Game. Dans l’ombre, entre le banc du Brussels et la table de marque, aucune action et aucun fait de jeu n’échapperont aux scouteurs qui rentrent en ligne et en direct les stats sur le site de la Ligue. Un job qui demande de la concentration, de la rapidité et de la dextérité.

Comment êtes-vous arrivés à ce job ?