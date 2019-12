Le chef doublement étoilé Yves Mattagne invité au salon de l’Auto

A la demande de la FEBIAC, l’agence We are C et BECS - Brussels Expo Catering Services - ont décidé de s’associer afin de monter pour la toute première fois un restaurant pop-up gastronomique étoilé présent tout au long du Salon de l’Auto à Bruxelles.

Le célèbre chef Yves Mattagne et toute son équipe du Sea Grill seront à la tête de ce lieu inédit, Dream Eat. Du 9 au 19 janvier 2020, le chef proposera un menu 3 services au sein de l’espace Dream Cars. Au programme de Dream Eat: un menu 3 services, composé de trois entrées ainsi que trois plats au choix tous préparés par le chef deux étoiles.